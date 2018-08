Brandis

In der Nacht zu Montag drangen unbekannte Täter in den Bereich der Speisenversorgung einer medizinischen Einrichtung in Brandis ein. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes in der Straße Am Wald auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Dabei entdeckten sie einen alten und schweren Tresor, welchen sie entwendeten. Die Täter verursachten einen Sachschaden von rund 300 Euro und erbeuteten darüber hinaus einen vierstelligen Betrag, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Da der Tresor ein gehöriges Gewicht hatte und der Abtransport nur unter größten Kraftanstrengungen vonstatten gegangen sein kann, erhofft sich die Polizei nun sachdienliche Hinweise von möglichen Augenzeugen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig, Telefon 0341/96646666 zu melden.

Von LVZ