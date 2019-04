Wurzen

Gleich zwei Mal haben in Wurzen und Borna in den vergangenen Tagen Handy-Diebe zugeschlagen: Für zwei neue Smartphone-Modelle interessierten sich zwei Männer am Montagvormittag in einem Laden in Wurzen. Allerdings wollten sie die hohen Preise dafür nicht bezahlen.

Sie nahmen zwei ausgestellte Geräte an sich und verließen damit das Telefongeschäft. Die Geräte hatten beide einen vierstelligen Verkaufswert. Die Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl erst später und riefen die Polizei.

Mobiltelefon in Borna geklaut

Im Bornaer Museum musste eine Angestellte am Dienstagmittag den Diebstahl ihres Mobiltelefons feststellen. Eine unbekannte Frau hatte sie zuvor gebeten, die Chefin zu holen. Als die Angestellte die gewünschte Person aufsuchte und zum Eingangsbereich zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Handy nicht mehr am Ablageort lag. Sie rief die Polizei. Von der Unbekannten fehlte jede Spur.

Von LVZ/gap