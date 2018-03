Diebe klauen komplettes Frühstück in Thammenhain

Lossatal/Thammenhain. In der Nacht zu Sonnabend brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in Thammenhain ein. Eine Verkäuferin (57) bemerkte den Schaden, als sie das Geschäft um 6.30 Uhr aufschließen wollte. Die Eingangstür stand bereits offen. Die 57-Jährige kontrollierte den Warenbestand. Aus dem Verkaufsraum fehlten zwei Brote vom Vortag, drei Stück Butter aus dem Kühlschrank, zwei Gläser Marmelade (Aprikose und Erdbeere) sowie zwei Gläser Honig. Die 57-Jährige rief die Polizei und erstattete Anzeige, so dass nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt wird.

Von thl