Colditz/Wurzen

In der Silvesternacht drangen unbekannte Täter in eine soziale Einrichtung in Colditz Am Ring ein. Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Haus fanden sie den Autoschlüssel zu einem Renault Clio mit einem Zeitwert von 10 000 Euro. Die Täter flüchteten mit dem Fahrzeug.

Bargeld und Arznei aus Tierarztpraxis in Wurzen erbeutet

In eine Wurzener Tierarztpraxis verschafften sich unbekannte Täter bereits in der Zeit zwischen 29. Dezember, 13 Uhr und 31. Dezember, 11.45 Uhr unerlaubt Zutritt. Sie hebelten sowohl die Eingangstür als auch eine weitere Tür in der Praxis auf und durchwühlten alle Räumlichkeiten.

Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Arzneimitteln konnte er unerkannt flüchten. Die diensthabende Tierärztin hatte gegen Mittag den Einbruch festgestellt und umgehend die Polizei und den Eigentümer in Kenntnis gesetzt.

Von lvz