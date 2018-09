Borsdorf

Sieben Männer stehen auf dem Vorplatz des Rathauses in Borsdorf vor einem Feuerwehrauto. Ludwig Martin, Bürgermeister von Borsdorf (CDU), drückt Tilo Melzer, dem Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Zweenfurth, ein Tablet-Gerät in die Hand. Neben ihnen strahlen weitere Vertreter der Gemeinde, der kommunalen Wasserwerke Leipzig und der Freiwilligen Feuerwehren in die Kamera. Immerhin wurde gerade ein Vertrag abgeschlossen, der doch für einiges Kopfzerbrechen gesorgt hat.

Es geht ums Wasser aus einem Netz

Vereinfacht geht es dabei darum, wie Trinkwasser in die Wasserhähne der Haushalte und Löschwasser in die Schläuche und Hydranten der Feuerwehr gelangt. Rechtlich sieht es so aus, dass die Gemeinde den Brandschutz gewährleisten muss und deshalb für die Versorgung mit Löschwasser zuständig ist, während Wasser zum Trinken unter die Verantwortung der Wasserwerke fällt. Praktisch stammt jedoch das eine wie das andere aus dem selben Versorgungsnetz.

Aufgabe des Vertrages war es nun festzulegen, wer in dem Zusammenhang welche Aufgabe zu erfüllen hat. So zahlt die Gemeinde nun für die Wartung der Hydranten ein Endgeld an die Wasserwerke, die ihrerseits für deren Kontrolle und Wartung, sowie die gesamte Instandhaltung des Netz zuständig sind.

Feuerwehr bekommt digitale Karte mit allen Hydranten

Zudem soll der Überblick über die Funktionsfähigkeit der angeschlossenen Hydranten transparenter werden. Hierfür gibt es von den Wasserwerken eine grafische Karte, die Lage und Leistung der Wasserzapfstellen erfasst. Das ist für die Entwicklung der Gemeinde nicht unwichtig. „Auch die Erteilung von Baugenehmigungen hängt an dem Zugang zu Löschwasser,“ sagt Bürgermeister Ludwig Martin.

Für die Feuerwehren hat die Karte jedoch auch einen ganz praktischen Vorteil. Bisher sei alles händisch in einen Ordner eingetragen worden, erklärt Frank Seidel, Gemeindewehrleiter für Borsdorf. „Das war immer Aufgabe des Gruppenführers, den auf dem Weg zu einem Einsatzort zu wälzen, um das Herangehen planen zu können“, sagt er. Diese Blätterei fällt jetzt weg. Die neue Software erleichtert außerdem die Dokumentation nach dem Einsatz.

Dienststellen in Borsdorf und Zweenfurth ausgerüstet

Damit das auch wirklich mobil während des Einsatzes funktioniert, bekommen die Feuerwehrdienststellen Borsdorf und Zweenfurth jeweils ein Tablet. „Ich freue mich besonders über die Verbesserung unserer Einsatztechnik“, sagt Marcus Planert, Leiter des Bürgerservices und der Bauverwaltung. So sei ein Stück digitaler Wandel auch bei den Feuerwehren angekommen.

Von Hanna Gerwig