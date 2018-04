Doppel in Altenbach: Erst Kutschenhindernisfahrt, jetzt Spring- und Dressurreiten

Beim Reit- und Fahrverein in Altenbach findet am Wochenende das 25. Hallenturnier statt. Über 350 Starter, mehr als je zuvor, gehen die Spring- und Dressurprüfungen an. Die Besucher dürfen aber nicht nur auf sportliche Leistungen, sondern auch auf den Nachwuchs auf dem Reiterhof gespannt sein.