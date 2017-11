Dornreichenbach: Altes Gerätehaus der Feuerwehr wird Therapiezentrum

Das alte Feuerwehrgerätehaus in der Straße des Aufbaus: In dem 1975 errichteten und 515 Quadratmeter großen Objekt soll in Zukunft ein Zentrum für Physiotherapie und Allgemeinmedizin Einzug halten. Noch nutzt der Tiergehegeverein die Immobilie als Lagerstätte unter anderem für Futter.



Quelle: Kai-Uwe Brandt