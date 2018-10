Lossatal/Dornreichenbach

Wenn am Freitag nächster Woche die Vertreter des sächsischen Innenministeriums das Tiergehege Dornreichenbach besuchen, verspricht sich Reinhard Otto endlich Klarheit. Schließlich sind seit der Stippvisite des damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) bereits über zwölf Monate ins Land gezogen.

Im Gefolge des prominenten Gastes tummelten sich dazumal Landrat Henry Graichen (CDU), Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf (CDU) sowie die Wurzener Landespolitikerin Hannelore Dietzschold (CDU) – und das aus nur einem einzigen Grund. Sie sollten ein Verfahren beschleunigen, das die Existenz des Tiergehegevereins und der außergewöhnlichen Anlage für die Zukunft sichert.

Verein möchte Neubau eines Wirtschaftsgebäudes

Wie berichtet, wünscht sich die Gemeinschaft mit rund 80 Mitgliedern seit längerem den Neubau eines Wirtschaftsgebäudes mit Werkstatt, einem Raum zur Tierpflege sowie ein Strohballenlager. Die Pläne hierfür liegen vor. Doch immer wieder torpedierte der Denkmalschutz den Start, da sich das Gehege am Rande des Kulturdenkmals Schlosspark Dornreichenbach befindet. So mussten 2015 schon die Voliere des Uhus sowie die Alpakaweide weichen.

Stillstand seit Tillichs Rücktritt

Tillich versprach Hilfe. „Leider herrschte Stillstand nach seinem Rücktritt“, betont Otto. Zwar informierte ihn der Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD), dass mittlerweile eine Baugenehmigung vorläge, allerdings weiterhin mit Auflagen. Daher hofft der Vereinschef am 26. Oktober auf einen Kompromiss. „Ansonsten würde uns das um Jahre zurückwerfen.“ Vom Hin und Her der Behörden hat der Unternehmer jedenfalls den Kanal voll. „Zum Beispiel ordnete das Veterinäramt an, für ein zweites Damwildgehege zu sorgen. Wir errichten es. Dann verlangte der Denkmalschutz plötzlich im Nachgang, es zu entfernen.“ Otto zeigt auf einen Stapel Blätter vor ihm und sagt: „Hier liegen allein 14 Mitgliedsanträge. Wir können darüber erst entscheiden, wenn wir wissen, wie es weitergeht.“

Nachwuchs bei den Zebus und Besucherrekord

Bei alledem lässt sich der Vereinsvorsitzende die Laune nicht verderben. Und das liegt an gleich drei Erfolgsnachrichten. „Unsere Zebus haben Nachwuchs – zwei süße Kälbchen. Es verändert sich derzeit einiges auf dem Gelände, und der heiße Sommer bescherte uns einen Besucherrekord.“ Seit Januar bis jetzt zählte Otto über 40 000 Gäste, an manchen Wochenenden waren es 700 bis 800. „Es wirft zwar nicht jeder den einen Euro in die Kasse, aber die Einnahmen helfen uns, zu wirtschaften.“

Darüber hinaus wird momentan auf dem Areal an vielen Ecken und Enden gebaut. Mitarbeiter möbeln gerade das Ponygehege auf, die Hasen im Innenbereich fühlen sich schon in ihren neuen Ställen wohl und die zwei Minischweine erhalten demnächst einen großzügigen Auslauf mit allem Drum und Dran. Otto erinnert sich noch gut daran, wie der Verein zum putzigen Borstenvieh kam. „Im September 2017 übergab uns die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein ein Minischwein, das angefahren und verletzt wurde. Damit der kleine Kerl nicht allein bleibt, suchten und fanden wir einen Kameraden.“

Das Tiergehege in Dornreichenbach besteht seit 1972. Aus Kostengründen lagerte die damalige Gemeinde Falkenhain im Jahre 2000 das Objekt aus. 2002 bewahrte es der eigens gegründete Tiergehegeverein vor der Schließung. Neben einem Streichelzoo gibt es noch ein grünes Klassenzimmer für Kinder und Jugendliche und seit dem 25. Juni 2009 eine Erdmännchen-Anlage.

