Wurzen

Im September soll mit dem grundhaften Ausbau der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße in Wurzen begonnen werden, Bauzeit: vier Monate. Der Ausschuss für Technik und Stadtentwicklung hat jetzt den Baubeschluss für den ersten, 150 Meter langen Bauabschnitt zwischen Hirschberg- und Rosa-Luxemburg-Straße gefasst. Der umfasst Entwässerungseinrichtungen, Gehwege, Grundstückszufahrten, Parkflächen sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED. „Und natürlich wollen wir an den alten Standorten wieder neue Bäume pflanzen“, versicherte Michael Zerbst vom städtischen Tiefbauamt.

Fällungen lösten Unmut bei vielen Wurzenern aus

20 Bäume, die bisher die Straße säumten, waren im Februar gefällt worden. Die über 100 Jahre alten Platanen hatten den geplanten Tiefbauarbeiten des Abwasserzweckverbandes weichen müssen, der hier nicht nur einen neuen Mischwasserkanal baut, sondern diesen auch mit einem Meter Durchmesser größer dimensioniert, damit er das Oberflächenwasser bei Starkregen besser aufnehmen kann. Die Fällaktion hatte für Unmut gesorgt. Die Anwohner hatten eine Abholzung dieses Ausmaßes für unverhältnismäßig erachtet. Traurig über den Verlust eines Stückes Heimat zeigte sich auch der über Wurzen hinaus bekannte Maler Hans-Peter Hund. Im April thematisierten Schüler der neunten Klasse am Lichtwergymnasium im Ethikunterricht das umstrittene Vorgehen. Das Stadthaus räumte im Nachhinein Fehler bei der Bürgerinformation ein. Schnelles Handeln, so hieß es, sei notwendig gewesen, weil die Bäume nur bis Ende Februar, vor der Brutzeit der Vögel, noch ohne Naturschutzgenehmigung entfernt werden konnten.

Stadt kündigt Pflanzung von Amerikanischen Stadtlinden an

Die gefällten Platanen sollen wieder durch Großbäume ersetzt werden – auf Wunsch der Grundstückseigentümer durch welche mit gut kompostierbarem Laub. Der Vorschlag aus dem Tiefbauamt zielt auf die bis 20 Meter hoch wachsende Amerikanische Stadtlinde. „Das gibt wieder die Alleewirkung, wie sie einmal war“, so Zerbst. Eine Wurzelführungsschiene soll ermöglichen, dass, wenn notwendig, auch noch in zehn Jahren problemlos weitere Medien verlegt werden können.

Gehweg wird barrierearm gebaut

Die Fahrbahnbreite soll von jetzt sieben auf 5,50 Meter verengt werden. „Bei Tempo 30 ermöglicht das immer noch einen ordentlichen Begegnungsverkehr von LKW und PKW“, sagte Zerbst. Auch die Parkbuchten werden nur einen Meter breit. Dass Autos damit zur Hälfte auf der Fahrbahn stehen, soll zur Verkehrsberuhigung beitragen. „Dafür haben wir dann einen ordentlich breiten Gehweg“, so Zerbst. Gepflastert werden soll dieser in verschiedenen Graustufen mit dem gleichen Belag, wie er schon in der Lichtwerstraße verwendet wurde. Der sei auch für Rollatoren geeignet, für die zudem stellenweise die Borde abgesenkt werden.

Keine Einwände von Anwohnern auf Baupläne

Unterm Strich kostet der erste Bauabschnitt 345 000 Euro, wobei die Stadt auf 265 000 Euro Fördermittel hofft. Der Rest setzt sich aus Eigenmitteln der Stadt (64 000 Euro) und Straßenausbaubeiträgen (16 000 Euro) zusammen. Die Planunterlagen hatten im Rathaus öffentlich ausgelegen, viele Anwohner hatten sie eingesehen. Außerdem gab es eine Informationsveranstaltung am 2. April. Das Ergebnis: „Es wurden keine Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge oder Einwände gegen das Vorhaben erhoben“, so Michael Zerbst.

Von Ines Alekowa