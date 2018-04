Borsdorf

Am Freitagabend hat sich auf der B6 bei Borsdorf ein schwerer Autounfall mit mehreren Verletzten ereignet. Ein Skoda war zwischen Engelsdorf/Sommerfeld und Borsdorf in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden VW Touran kollidiert. Die VW-Insassen, ein Elternpaar (beide 36) und ihr Sohn, 18 Monate alt, wurden leicht verletzt und mussten ebenso in ein Krankenhaus gebracht werden wie der schwer verletzte 50-jährige Skoda-Fahrer.

Frontalzusammenstoß zwischen Engelsdorf und Borsdorf. Quelle: Frank Schmidt

thiko, FS