Leipzig. SEK-Einsatz vor den Toren Leipzigs: Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen im Bildungs- und Technologiezentrums (BTZ) in Borsdorf mit einem Anschlag gedroht. Wie ein Polizeisprecher gegenüber LVZ.de sagt, habe sich der Mann Zutritt zum Gelände verschafft und dort mit dem Einsatz von Sprengstoff gedroht. Anschließend sei er in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Schulleitung informierte um 8.28 Uhr die Polizei und ließ das BTZ komplett evakuieren. Die Behörden rückten mit einem Großaufgebot in Borsdorf an – darunter auch die erst kürzlich vom Sächsischen Innenminister neu ausgerüsteten Spezialeinheiten zur Terrorbekämpfung.

Das Schulgelände wurde großräumig abgesperrt, zur Stunde durchsuchen Spezialkräfte die Gebäude nach versteckten Sprengkörpern. Zudem werde mit Hochdruck nach dem Unbekannten gefahndet, hieß es.

mpu