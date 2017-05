Es war ein richtiges Sterntreffen. Aus ganz Deutschland und darüber hinaus kamen dieser Tage ehemalige und jetzige Bewohner eines der kleinsten Dörfer im Landkreis Leipzig zusammen. Familientreffen in Neuweißenborn bei Wurzen. Erinnert wurde an Amis und Russen, Bomben und Bonbons, an lustige Kinderstreiche und schwere Schicksalsschläge.