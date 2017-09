Ein Tag zwischen den Extremen:

Im Vorfeld der Antifa-Demo des Bündnisses „Irgendwo in Deutschland“ gab es in Wurzen große Befürchtungen. Zusammenstöße wie in Hamburg wurden nicht ausgeschlossen. Der 16-jährige Lukas traute sich dennoch auf die Straße. Stundenlang begleitete er die Protagonisten. Nicht immer aus sicherer Entfernung.