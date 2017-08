Einbrecher randalieren im Wurzener Freibad „Dreibrücken“

Wurzen. Zum zweiten Mal in wenigen Tagen ist ein Freibad der Stadt Wurzen Ziel von Einbrechern gewesen. Nach der Freizeiteinrichtung im Ortsteil Burkartshain suchten die Täter nun in der Nacht zum Mittwoch das „Dreibrücken“ am Rande der Ringelnatzstadt heim, informierte das Rathaus.Vor allem randalierten die Unbekannten in größerem Umfang. Die Kommune beziffert den Sachschaden auf circa 2500 Euro. Wie hoch der zusätzliche Schaden durch Diebstahl ist, stehe noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt, heißt es weiter.

Am Wochenende hatten Diebe aus dem Burkartshainer Freibad mehr als 1000 Euro Bargeld entwendet, nachdem sie mehrere Türen und einen Tresor im Büro aufgebrochen hatten. Der Sachschaden war da mit rund 500 Euro angegeben worden.

Von okz