Elektriker unterm Riff-Dach in Bad Lausick – Freizeitbad öffnet am Sonnabend

Bad Lausick. Am Sonnabend um neun ist alles vorbei: Dann öffnet das Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad „Riff“ nach der obligatorischen Revision wieder seine Tore für die Besucher. Fünf Tage lang wirbelten das Hauspersonal und die Mitarbeiter zahlreicher auswärtiger Unternehmen, um den Wellness-Tempel grundhaft zu reinigen, um zu malern und Instandsetzungen vorzunehmen. Ausgetauscht werden 34 Stellmotore der Dachfenster. Damit die Bad Lausicker Firma Elektro Lehmann an diesen luftigen Arbeitsplatz herankommt, wurde im Schwimmbecken ein großes Gerüst aufgestellt. „Wir liegen gut in der Zeit und können ganz bestimmt pünktlich wieder öffnen“, sagte am Mittwoch Betriebsleiterin Annett Koza. Ab 12. August, 9 Uhr, steht das Bad wieder zur Verfügung. Eine Einschränkung für den Rutschenbetrieb folgt vom 14. bis 18. August: Deren Überprüfung kann erst nach der Revision erfolgen. Sie sind dann mehrere Tage nicht nutzbar.

Von Ekkehard Schulreich