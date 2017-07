Elternzeit: Männer sind oft benachteiligt – Gleichstellungsbeauftragte fordert Umdenken

Landkreis Leipzig. Männer haben es in der Regel schwerer als Frauen, wenn sie mehr als zwei Monate in Elternteilzeit gehen wollen. Darauf hat Konstanze Morgenroth, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, hingewiesen. Es sei ein generelles Umdenken nötig, wenn auch Männer in der Lage sein sollten, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen. Sie stehe deshalb für Beratungen und Hilfestellungen zur Verfügung.

„Wenn sich die Rollenzuweisung ändern soll, dann muss sie sich auch bei Männern ändern“, macht die Gleichstellungsbeauftragte klar. Wenn Unternehmen bereit seien, darauf einzugehen, sei dass auch von Vorteil für sie. Das trage am Ende zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei. Dabei sei auch in einer Behörde wie der Landkreisverwaltung noch vieles nicht so, wie es in dieser Sache wünschenswert wäre. „Da gibt es ebenfalls noch Reserven.“

Von Nikos Natsidis