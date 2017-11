Envia und Mitgas unterstützen Kommunen im Kreis Leipzig

Landkreis Leipzig. Die Versorgungsunternehmen Envia und Mitgas helfen acht Kommunen im Landkreis Leipzig beim Energiesparen. Mittel aus dem inzwischen zehn Jahre alten Fonds Energieeffizienz Kommunen werden für kommunale Projekte bereitgestellt, die Energieeinsparungen zum Ziel haben.

Seit 2007 haben die Energiedienstleister in den Städten und Gemeinden in ihrem Versorgungsgebiet 1275 Projekte gefördert und dabei fast 3,1 Millionen Euro für Effizienzprojekte ausgereicht, teilte Mitgas-Pressesprecherin Cornelia Sommerfeld mit. In diesem Jahr stellen beide Unternehmen rund 337 000 Euro bereit. Davon erhalten im Landkreis Leipzig acht Kommunen eine finanzielle Unterstützung von rund 22 900 Euro.

„Unser Fonds Energieeffizienz Kommunen ist ein Renner“, sagt Projektleiter Reginald Fuchs. „In den vergangenen zehn Jahren haben wir gemeinsam mit unseren kommunalen Partnern vieles in Sachen Energieeinsparung, vor allem bei der Straßenbeleuchtung, erreicht. Wir sehen an der Resonanz auf unser Förderangebot, dass den Städten und Gemeinden das Thema Energieeffizienz nach wie vor am Herzen liegt. Aus diesem Grund setzen wir den Fonds auch 2018 fort.“

Hinter den seit 2007 bewilligten Maßnahmen steht laut Sommerfeld eine Ersparnis von insgesamt über 17 Millionen Kilowattstunden Strom und Gas und über 9000 Tonnen CO 2 . Kommunen im Grundversorgungsgebiet von Envia und Mitgas können die Förderung bei ihrem Kommunalbetreuer beantragen.

www.mitgas.de

Geförderte Projekte Die Gemeinde Belgershain erhält 3000 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung von Natriumdampflampen auf LED-Technik im Ortsteil Köhra. Die Stadt Böhlen erhält 3000 Euro für den Austausch von 186 Leuchtmitteln und Vorschaltgeräten im Rathaus Böhlen. Zusätzlich erhält die Stadt 1000 Euro für die Beschaffung eines Messkoffers zum Auslesen der Effektivität des Heizkreislaufs aller kommunalen Objekte, die 2017 und 2018 im Rahmen der Maßnahme „Brücken in die Zukunft“ energetisch saniert werden. Die Gemeinde Elstertrebnitz erhält 2000 Euro für den Austausch der Öl- gegen eine Gas-Heizkesselanlage in der Kita Knirpsenland. Die Gemeinde Machern erhält 1950 Euro für den Austausch der alten Leuchtmittel gegen LED-Beleuchtung in verschiedenen Räumen des Sportparks Tresenwald. Die Stadt Markranstädt erhält 4000 Euro für die Erstellung eines Energieteilkonzepts in Form einer Machbarkeitsstudie über den Eigenverbrauch von Strom aus PV-Anlagen auf kommunalen Dächern. Die Stadt Naunhof erhält 3000 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung von Natriumdampflampen auf LED im Ortsteil Ammelshain. Die Gemeinde Parthenstein erhält 1950 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung von Natriumdampflampen auf LED im Ortsteil Pomßen. Die Gemeinde Thallwitz erhält 3000 Euro für die Umrüstung der Gasheizung inklusive hydraulischem Abgleich in der Kita Zur Wichtelmühle im Ortsteil Nischwitz.

