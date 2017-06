Landkreis Leipzig. Genuss direkt vom Feld: Genau das bietet die Obsthof Wurzen GmbH mit dem Start in die Erdbeersaison allen Selbstpflückern an. Auf gut acht Hektar können die Freunde der süßen Früchte jetzt wieder ihre Körbe füllen. Allein 14 Standorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bewirtschaftet die Obsthof Wurzen GmbH mit Firmensitz in Roitzsch – darunter Flächen in Panitzsch, Altenbach, Lüptitz oder Naunhof. Wer genau wissen will, wo „Elsanta“ oder „Cherry“ reifen, braucht bloß die Selbstpflückerhotline 03425/8 53 00 60 wählen und erfährt über Bandansage die neusten Informationen.

Beinahe rund um die Uhr könne geerntet werden – montags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr sowie sonntags von 9 bis 16 Uhr und sogar während der Feiertage. „Vor Ort gibt es dann einen drei Kilo-Korb, den jeder nach Lust und Laune die nächsten vier bis sechs Saisonwochen randvoll pflücken kann“, ergänzt Bereichsleiter Jork Leutnitz.

Auch wenn die diesjährige Erdbeersaison nicht die besten Bedingungen genießt. Frost und lange Zeit niedrige Temperaturen haben den Erdbeerbauern den Saisonstart verdorben. „Die Voraussetzungen für die Erdbeerernte sind nicht die besten“, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands Sächsisches Obst, Udo Jentzsch. Der schwierige Start könne sich im Verlauf der Saison aber durchaus ausgleichen. „Da wird der weitere Wetterverlauf entscheidend sein“, sagte Jentzsch. Wenn es jetzt länger trocken und warm bleibe, gebe es noch Chancen auf eine zufriedenstellende Saison mit leckeren Früchten.

Hier geht es zur interaktiven Karte mit den Erdbeerfeldern in der Region.



Von Kai-Uwe Brandt