Wurzen. „Wurzen an der Schwelle zum neuen Jahrtausend“ – unter diesem Titel hat der Freundeskreis Museum einmal mehr in der Partnerstadt Warstein (Nordrhein-Westfalen) für reges Interesse gesorgt. Mittlerweile sind die 50 Tafeln, die seit Ende September des Vorjahres die Wände im Haus Kupferhammer, dem Warsteiner Museum, schmückten, wieder zurück. Zeit für Annette Grundmann, ein kurzes Resümee der Ausstellung zu ziehen.

Den eigentlichen Impuls für die Schau gab der Besuch des Warsteiner Kammerchores Vox humana im Jahr 2015 und das gemeinsame Festkonzert mit der Domkantorei anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft, erzählt die 54-Jährige. In der Wurzener Fotografin Käte Just sowie dem Stadtchronisten Wolfgang Ebert fand Grundmann schließlich zwei Mitstreiter. Finanzielle Hilfe für die kleine Projektgruppe sicherte zudem das Stadthaus zu. „Als Grundlage unserer Dokumentation nutzen wir die bereits bestehenden Bildtafeln, die 1996 angefertigt wurden.“ Während Just und der ehemalige Fachbereichsleiter Raymund Töpfer die Motive für den optischen Querschnitt lieferten, komplettierte Ebert die Chronik mit den entsprechenden Texten.

Grundmann erinnert sich noch gut an die Worte von Bernhard Enste, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer Haus Kupferhammer, zur Vernissage. Wurzen hätte Wundervolles in den vergangenen Jahren vollbracht, und was entstanden sei, lohne sich, „im Original zu sehen“. Und: Wurzen sei längst nicht mehr eine „graue Stadt in Mitteldeutschland“, sondern vielmehr ein attraktives Reiseziel. Ähnlich äußerte sich zur Eröffnung Warsteins Bürgermeister Thomas Schöne, der betonte, dass eine Städtepartnerschaft nur funktioniere, wenn Menschen diese leben. Annette Grundmann kann die Aussagen nur unterstreichen und freut sich, dass der Spaziergang durch Wurzen und Ortsteile im knapp 400 Kilometer entfernten Warstein eine solche Resonanz erhielt. Allein 18 Tafeln, teils als Collagen gestaltet, zeigten den Wandel und weitere 30 die heutige Muldestadt. Schon wegen des Echos, so die Organisatorin, wolle das Trio nicht auseinandergehen. „Denn wir können uns vorstellen, das Projekt hier oder anderswo ebenfalls zu zeigen.“

Zugleich sieht sie im Ergebnis der Ausstellung die Chance, in naher Zukunft die Maschen des partnerschaftlichen Netzwerkes enger zu knüpfen, da es ja leider in Wurzen keinen Städtepartnerschaftsverein mehr gebe. Eine Idee ihrerseits wäre: „Ich lernte zum Beispiel die Warsteiner Künstlerin Antje Prager-Andresen kennen, deren Werke sicherlich auch in Wurzen sehenswert sind.“ Jedenfalls wünscht sich Grundmann, dass die aktuelle Wurzener Fotoschau vielleicht den Stein für mehr partnerschaftliches Engagement ins Rollen bringt und „wir uns gegenseitig noch besser wahrnehmen“.

Übrigens bahnte der damalige Bürgermeister Kurt Hesse bereits im Dezember 1989 die ersten Kontakte mit Warstein an. Am 15. Januar 1990 wandten sich dann Thomas Friedrich, Direktor der Weiterbildungsakademie des Landkreises Leipzig, und Wolfgang Ebert im Auftrag des Bürgerkomitees an den Bürgermeister der niedersächsischen Stadt Barsinghausen. 14 Tage später besuchten die Barsinghausener und Mitte Februar eine Delegation aus Warstein die Stadt an der Mulde. Der Vertrag zur Städtepartnerschaft mit Warstein wurde zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 unterzeichnt und mit Barsinghausen am 20. des gleichen Monats.

Von Kai-Uwe Brandt