Die Leistung kann sich wahrlich sehen lassen: Mit einem dritten Platz und 125,1 Kilometer auf der Ergebnisliste zeigten sich die Mitglieder der Wasserwacht, Ortsgruppe Wurzen, in Bestform. Bereits seit 2009 nehmen die Rettungsschwimmer am 24-Stunden-Schwimmen in Spremberg teil.