Bennewitz/Schmölen.

„Hipp-Hipp-Hurra“: Ihren dreifachen Vereinsruf stimmten die Sportler der Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb am Sonnabend letztmalig in diesem Jahr in ihrem Schmölener Domizil an. Anlässlich des unter dem Motto „Abrudern“ stehenden Saisonabschlusses, zu dem der Verein guter Tradition gemäß Freunde und Unterstützer zu Kaffee, Kuchen und Gegrilltem ans Bennewitzer Muldeufer eingeladen hatte.

Nicht zuletzt deshalb, um die vergangenen Wochen und Monate aus sportlicher Sicht Revue passieren zu lassen. So holten sich bei den auf dem Eilenburger Baggersee ausgetragenen sächsischen Landesmeisterschaften sowohl der Wurzener Frauen- als auch der Männer-Achter sowie der Männer-Vierer Gold.

Stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel: Hendrik Dohrmann tauft das neue Boot seines Sohnes auf den Namen Tokio. Quelle: Roger Dietze

Qualifikation zum Bundeswettbewerb nach München

Ebenfalls ganz oben aufs Podest zu rudern, gelang im Riemenzweier Jessica Müller und Charlotte Arens. Den Vizemeister-Titel sicherten sich in Nordsachsen zudem die Zwillinge Felix und Max Weiser im Doppelzweier der 13- bis 14-Jährigen, wobei sich letzterer darüber hinaus die Bronzemedaille im Jungeneiner holte.

Bei den Kinder- und Jugendregatten sprangen 40 Siege sowie eine Reihe zweiter und dritter Plätze heraus. Den Duos Felix und Max Weiser sowie Yannik Haase und Hans Hartmann gelangen im Doppelzweier zudem die Qualifikation zum Bundeswettbewerb in München. „Auch wenn es für die beiden Boote in diesem Jahr in diesem Wettbewerb noch nicht bis ganz oben aufs Treppchen gereicht hat, so haben die Jungs doch einiges Potenzial für ihre Ruderzukunft“, sagte der Vize-Vereinsvorsitzende Harald Dögnitz.

Lob für wachsendes Engagement der Angehörigen

Er bewertete zudem die erste Saison des Wurzener Frauen-Achters mit Platz 7 von neun gestarteten Booten als „durchaus zufriedenstellend“. Bei guter Vorbereitung und stetigem Training sei im nächsten Jahr sicher eine Steigerung möglich.

Dies gelang in der abgelaufenen Saison bereits dem Herren-Achter, der in der Gesamtwertung der Ruderbundesliga einen laut Harald Dögnitz „hervorragenden“ 4. Platz belegte. Weil all diese sportlichen Erfolge ohne das Wirken von Eltern und Großeltern nicht möglich wären, hob er das wachsende Engagement der Angehörigen hervor und betonte den großen Zuwachs an Mitgliedern im Nachwuchsbereich.

Vorstand will an Baugenehmigung zur Bootshalle dran bleiben

Damit diese auch künftig unter optimale Bedingungen am Schmölener Bootshaus trainieren können, wurden an diesem Gebäude auch in den vergangenen Monaten bauliche Maßnahmen vorgenommen. So der Abschluss der Renovierungsarbeiten am kleinen vom Januar-Sturmtief „Friederike“ beschädigte Schuppen sowie der Einbau einer neuen Tür am oberen Eingang.

Außerdem sei der Vorstand hinsichtlich der Baugenehmigung zur geplanten Bootshalle weiter am Ball geblieben. „In Zusammenarbeit mit den Baubüros, der Stadt Wurzen und der Gemeinde Bennewitz konnten einige weitere Hürden auf dem Weg hin zu diesem Ziel überwunden werden“, so Dögnitz, der am Sonnabend die große Freude hatte, der Taufe eines neuen Bootes beiwohnen zu können.

Bootstaufe für Nachwuchs-Ass Paul Dohrmann

Vereinsmitglied Hendrik Dohrmann, Vater des derzeit mit einer Mannschaft des Deutschen Ruderverbandes an Wettkämpfen in New York und Boston teilnehmenden schwarz-gelben Nachwuchs-Asses Paul, ließ dem Verein einen Riemenzweier aus der Empacher Werft als Sachspende zukommen. Am Sonnabend taufte er im Beisein des Präsidenten des Landesruderverbandes Sachsen, Tobias Roßberg, das neue Boot, mit dem künftig sein Sohn an seinem neuen Trainingsstandort Dortmund trainieren wird, mit den Worten „Ich wünsche dir immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“ auf den Namen Tokio.

„Die Wurzener Rudervereinigung delegiert einerseits regelmäßig Sportler zu den Landeszentren und fördert andererseits den Breitensport, womit sie genau das tut, was wir uns unter guter Vereinsarbeit vorstellen“, so der Verbands-Präsident.

Von Roger Dietze