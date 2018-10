Wurzen

Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig mitteilte, sind die Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen wegen des Verdachtes eines Sexualdeliktes im Wurzener Ortsteil Dehnitz abgeschlossen. „Weitere Angaben zum Ergebnis können erst dann gemacht werden, wenn die am Verfahren beteiligten Personen davon in Kenntnis gesetzt worden sind“, sagte Staatsanwältin Jana Friedrich. Jener Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 10. auf den 11. August in einer Wohnung Am Wachtelberg.

Party in Wohnung in Wurzen

Dem Vernehmen nach wurde in dem Plattenbau der Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (WGW) eine Party mit drei Mädchen gefeiert, bei der reichlich Alkohol floss. Als ein Mitbewohner des Beschuldigten von der Spätschicht kam, soll er die betrunkenen Mädchen gebeten haben, zu gehen. Kurz darauf erschien ein Krankenwagen und die Polizei. Bereits damals wurde der junge Asylbewerber verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.

Von kub