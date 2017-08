Ernst Schock: Erster Nachwende-Vize-Landrat des Altkreises Grimma ist gestorben

Naunhof/Grimma. Ernst Schock wurde vom Kreistag am 27. Juni 1990 als erster Beigeordneter und Stellvertreter des damaligen Landrates Gerhard Gey ge­wählt. Seinen Dienst im Landratsamt Grimma, in der Heinrich-Zille-Straße, trat der Diplom-Ingenieur für Ma­schinenbau am 1. Juli 1990 an. Genau eine Woche nach seinem 76. Geburtstag starb Schock in Naunhof, wo er seinen Lebensmittelpunkt hatte. Schock litt zuletzt an einer Alzheimererkrankung.

Gey erinnert sich gern an den früheren Kollegen. „Ernst Schock war ein aufrichtiger, lebensfroher, freundlicher, humorvoller Mensch, der das Herz an der richtigen Stelle hatte. Auf ihn konnte ich mich immer verlassen“, blickt Gey auf die Zeit mit dem Wegbegleiter zurück.

Schock, der bis 1990 als Betriebsleiter des VEB Ratio Naunhof tätig war, trat zur Wende in die SPD ein, war nach den Kommunalwahlen als deren Vertreter beim Aufbau neuer Strukturen im Osten des vereinten Landes eingebunden. Gey: „Er wollte etwas im Sinne der Deutschen Einheit bewegen, zählt zu den Frauen und Männern der ersten Stunde, brachte Autorität, Zuverlässigkeit und vor allem seine menschlichen Qualitäten ein.“

Als Sozialdezernent und Beigeordneter stand Ernst Schock elf Jahre mit an der Spitze der Kreisverwaltung. In seine Zuständigkeit fielen die Bereiche Gesundheit, Sozial- und Bildungsverwaltung im Landkreis Grimma. Unter seiner Regie wurden viele soziale Einrichtungen (Krankenhäuser, Kinder- und Pflegeheime, Kultur und Bildungseinrichtungen) modernisiert – eine große Aufgabe, die er mit der ihm eigenen Ruhe sowie beharrlicher Kraft und einem guten Draht zu den freien Trägern meisterte. Schwerpunkte waren der Erweiterungsbau des Kreiskrankenhauses in Grimma und später der Ausbau des Wurzener Krankenhauses.

Bei der Fusion der Altkreise Grimma und Wurzen zum Muldentalkreis (August 1994) übernahm Schock das Dezernat für Jugend und Soziales und gestaltete das soziale und politische Leben im ehemaligen Muldentalkreis bis Ende des Jahres 2001 aktiv mit. Er hat sich mit großem Weitblick den sozialen Themen im Landkreis gewidmet und die Grundlagen der heutigen Einrichtungen gelegt. Alt-Landrat Gey: „Wir haben uns immer sehr gut verstanden. Es ging sehr kollegial zu, geprägt auch von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Achtung. Für mich war er Kollege, Weggefährte und Freund zugleich. Auch unsere Frauen kennen sich gut.“ Unvergessen sei Ernst Schocks Humor. „Er konnte einen ganzen Abend lang Witze erzählen, bei denen er auch mal sich selbst schmunzelnd auf die Schippe nahm“, erinnert sich Gey.

Ernst Schock starb am 29. Juli. Er wird am Dienstag auf dem Naunhofer Friedhof beigesetzt.

Von Thomas Lieb