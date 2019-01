Beucha

Unter dem Motto „ Solidarität satt rechter Hetze – Für ein friedliches Zusammenleben“ fand am Samstag auf dem Bahnhofsvorplatz in Beucha eine Kundgebung statt. Angemeldet wurde sie von Juliane Nagel, Landtagsabgeordnete der Linken, für die Gruppe „Jugend gegen Rechts“. Der Hintergrund: Vergangenen Samstag hat ein 17-jähriger Flüchtling am Beuchaer Bahnhof offenbar im Streit um ein Mädchen zugestochen und seinen mutmaßlichen Nebenbuhler schwer verletzt. Die Kundgebung sei eine Reaktion darauf, dass die Tat „rassistisch instrumentalisiert“ werde, schreibt „Jugend gegen Rechts“ auf Facebook.

Einzelne Gruppen von Kundgebungsteilnehmern trafen sich am Leipziger Hauptbahnhof am Gleis 19, um mit der Regionalbahn nach Beucha zu starten. Die startete voll besetzt um 17.06 Uhr.

Die Menschen sammeln sich auf dem Platz vor dem Bahnhof. Quelle: Frank Schmidt

Bisher kein rechter Fackelmarsch

In Beucha zeigte die Polizei Präsenz. Auf dem Bahnhofsplatz nahmen etwa 100 Menschen an der Kundgebung teil, sie wurden dabei von etwa 50 Bewohnern von Beucha beobachtet, die der Kundgebung kritisch gegenüberstehen.

Nicht alle in Beucha sind von der Kundgebung begeistert. Quelle: Frank Schmidt

„Wir wollen ein klares Zeichen gegen rechte Hetze setzen“, sagte ein Sprecher von „Jugend gegen Rechts“. Die Kundgebung solle ein „Zeichen für das friedliche Miteinander aller Menschen sein“, hieß es in einem Redebeitrag auf der Kundgebung. Die Tat des 17-Jährigen sei absolut zu verurteilen. Doch sie dürfe nicht rassistisch missbraucht werden.

Gerüchten zufolge ist Samstagabend ein rechter Fackelumzug geplant, der aber nicht angemeldet wurde. „Findet der Fackelmarsch nicht statt, wäre die Kundgebung ein Erfolg“, so „Jugend gegen Rechts“. Thomas Kirstenpfad von der Versammlungsbehörde machte am Abend deutlich: „Es ist eine Kundgebung angemeldet, nämlich diejenige von Juliane Nagel für „Jugend gegen Rechts“. Ob es Fackelumzug geben wird, wissen wir nicht.“

Am Samstagnachmittag haben in Riesa etwa 1300 Menschen vor dem Hintergrund des AfD-Parteitages in dem Ort demonstriert. Viele von ihnen machten sich danach auf den Weg nach Beucha.

Von Thomas Lieb/soa