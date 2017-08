Experte zum Umsteigen bei „Muldental in Fahrt“: Backe an Backe muss funktionieren

Verkehrsexperte Heiner Monheim aus Bonn hat das Projekt „Muldental in Fahrt“ von Anfang an begleitet. Er war auch beim offiziellen Start am Dienstag in Grimma dabei. Der emerierte Professor (71), der immer noch an der Universität Trier lehrt, hält nicht viel vom Autoverkehr. Nutzerorientierten Projekten wie im Landkreis Leipzig gehöre stattdessen die Zukunft.