Borsdorf

Fußballprominenz bei den Borsdorfer Apfelbullen: Der für RB Leipzig spielende Schweizer Fabio Coltorti kommt am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr zu einer Autogrammstunde ans Freie Gymnasium Borsdorf. Beim Spiel FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig, Anpfiff 15.30 Uhr, fehlt der Ersatztorwart deshalb auf der Spielerbank.

Gymnasium bekommt Spendenscheck

Die Veranstaltung am Sonntag, 13 bis 15 Uhr, bietet aber noch weitere Höhepunkte, informiert Christian Backmann von der Borsdorfer Fangruppe. Es wird endlich verraten, wer die original RB-Taktiktafel ersteigert hat. Der Fußballverein hatte der Fangruppe im Januar die Taktiktafel aus dem Champions-League-Auswärtsspiel bei Besiktas Istanbul geschenkt. Auf dieser Tafel hatte Trainier Ralph Hasenhüttl seinen Spielern vor dem Spiel – das die Leipziger 2:0 verloren – und in der Halbzeitpause die Laufwege und Bewegungsräume aufgezeichnet. Viele Spieler haben darauf unterschrieben. Die Apfelbullen versteigerten die Tafel. Am Sonntag wird sie dem Gewinner übergeben. Gewinner ist aber auch das Gymnasium, denn der Erlös von 777,77 Euro geht an den Förderverein der Schule. „Den Spendenscheck werden Kinder unserer Fangruppe und Fabio Coltorti gemeinsam Vertretern der Schule überreichen“, sagt Backmann.

Chance bei Verlosung

Wer bei der Versteigerung leer ausgegangen ist, hat am Sonntag aber die Chance bei einer Verlosung das große Los – eines kostet einen Euro – zu gewinnen. Hauptpreis ist eine zwei mal einen Meter große Außenfahne von RB Leipzig, weitere Preise sind Fanartikel. „Auch dieser Erlös geht an den Förderverein des Gymnasiums“, sagt Backmann, „denn wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Begeisterung für Fußball mit der Verbundenheit und Förderung des Gymnasiums zu verbinden.“ Außerdem werden zwei Mitglieder der Fangruppe, Leni und Hannah, beide acht Jahre alt, ein von ihnen selbst gebautes Stadionmodell vorstellen, und Kinder und Fans können sich im Schwenken der Fanfahnen üben.

Hoffnung auf Anerkennung als Offizieller RB-Fanclub

Natürlich wird auch der Grill angeworfen, und auf süße Leckermäuler wartet Kuchen. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Grund, um mit einer (roten) Limo anzustoßen. Christian Backmann jedenfalls hofft, zu der Veranstaltung die Anerkennung der Borsdorfer Apfelbullen als Offizieller RB-Fanclub (OFC) bekanntgeben zu können.

Mehr Infos zum Fanclub unter www.fangruppe-borsdorf.de

Von Ines Alekowa