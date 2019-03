Wurzen

Wie alle Viertklässler müssen sich auch die Mädchen und Jungen der Diesterweggrundschule in Wurzen an einem Fahrradlehrgang beteiligen. Am Ende wird ihr Wissen in einer theoretischen und praktischen Prüfung abgerufen. Wer die besteht, bekommt sozusagen seinen ersten Führerschein.

Insgesamt gibt es acht Schwerpunkte, erklärte Jürgen Kratzmann von der Polizeidirektion Leipzig. Schulterblick, Handzeichen, Einordnen, Vorfahrt und Gegenverkehr beachten, nochmals umschauen und im großen Bogen abbiegen.

Prüfung kann wiederholt werden

Wer diese Prüfung vergeigt, darf mit dem Rad nicht auf der Straße fahren, hat aber die Möglichkeit der Wiederholung. „Die Defizite bei den Kindern heutzutage sind groß. Bis zum zehnten Lebensjahr dürfen sie ja noch mit dem Rag auf dem Fußweg fahren. Wenn es dann auf die Straße geht, wird es für viele kritisch, weil berechtigterweise auch Angst im Spiel ist“, weiß Kratzmann. Eine Beobachtung, die auch Lehrerin Claudia Heinz gemacht hat. „Die Theorie findet in der Schule statt, das Praktische im Elternhaus. Zumindest sollte das so sein. Oft sind wir dann aber überrascht, dass Kinder doch nicht sicher fahren könnten, was in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat“, stellte die Lehrpädagogen mit einem derben Seitenhieb an so manche Eltern fest.

Lehrer fordern zentralen Verkehrsgarten in Wurzen

Um aber nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger zu agieren, hatte sie eine konstruktive Anregung für die Stadtväter. „Für Jugendliche wurde ein toller Skaterpark gebaut. Nun sollte auch noch für alle Kinder ein zentraler Verkehrsgarten in Wurzen angelegt werden.“

Von Frank Schmidt