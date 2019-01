Wurzen

Ein Taxifahrer erhielt am Sonntagmorgen um 1.50 Uhr einen Anruf von einer Tankstelle in Grimma. Er erhielt den Auftrag, einen Fahrgast von dort nach Wurzen zu fahren. Kurz nach 2 Uhr stieg der in das Taxi. Als Fahrtziel nannte er die Kutusow-/ Ecke Freiligrathstraße.

Fahrgast zückt Messer und verschwindet

Als der Taxifahrer dort anhielt, den Fahrpreis von 42,80 Euro nannte, griff der Fahrgast in eine Jackentasche, zog ein Messer heraus, zeigte es dem Fahrer und schob es sofort wieder zurück in seine Jacke. Anschließend stieg er aus und verschwand.

Täter hat ein Herz im Gesicht tätowiert

Der Taxifahrer (60) verständigte die Polizei. Nach seinen Angaben ist der Mann etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank, hat ein ovales Gesicht, kurze dunkelblonde Haare, trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke und hatte ein etwa fünf Zentimeter großes, gemaltes rotes Herz auf seiner unteren linken Gesichtshälfte. Kripobeamte ermitteln nun wegen Erschleichen von Leistungen.

Von thl