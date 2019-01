Wurzen

Bei der Streifenfahrt entdeckten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Wurzen kurz nach Silvester einen stark beschädigten Fahrkartenautomaten. Offensichtlich wurde dieser mit Pyrotechnik aufgesprengt. Am Automaten wurden Reste von nicht zugelassenem Feuerwerk entdeckt.

Explosion gab die Geldkassette in Wurzen nicht frei

Um die Gefahr einer weiteren Detonation auszuschließen, forderte die Bundespolizei einen Sprengstoffspezialisten an. Dieser stellte fest, dass der Feuerwerkskörper bereits vollständig detoniert war. Der Automat hatte trotz der heftigen Explosion die Geldkassette und die mit den Fahrschein-Vordrucken nicht freigegeben. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung.

Von LVZ/gap