Wurzen/Leipzig. Noch immer gibt es im Fall Cordula keine heiße Spur. Darüber informierte Leipzigs Polizeisprecher Uwe Voigt gestern auf LVZ-Nachfrage. Im Zusammenhang mit der im ZDF ausgestrahlten Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ seien etwa 40 Hinweise eingegangen. Zehn Anrufer hatten sich bereits während der Sendung gemeldet. Allen werde nun nachgegangen, versicherte Voigt. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte er gestern aber keine weiteren Auskünfte geben. Der seit vielen Jahren mit dem Fall befasste Ingo Schubert von der Kripo Grimma versprach jedoch, weiterhin nichts unversucht zu lassen, um einen der wohl spektakulärsten Vermisstenfälle in Sachsen doch noch aufzuklären. Auch Cordulas Schwester Ramona Starke, die im Münchner Fernsehstudio mögliche Zeugen leidenschaftlich aufforderte, sich zu melden, hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.

Am 15. Oktober 1993 wurde die damals 22-jährige Cordula Keller in Wurzen das letzte Mal gesehen. Es heißt, sie habe zu einer Geburtstagsfeier nach Thüringen trampen wollen. Dort kam sie aber nie an. Seit fast 24 Jahren fehlt von ihr jede Spur.



Von Haig Latchinian