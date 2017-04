Wurzen. Mitglieder des Vereins Kulturbahnhof in Leipzig/Markkleeberg haben mit einem Kunstprojekt für Kinder die Osterferien im Kinder- und Jugendzentrum Wurzen (KiJuWu) bereichert. „Wir sind ein Verein, der zeitgenössische Kunst ins Leipziger Umland tragen möchte. Dafür kommen wir mit einer Wanderausstellung in verschiedene Jugendklubs, so eben auch ins KiJuWu“, erklärte Ina Luft vom Kulturbahnhof. Ziel sei es, so ergänzte ihre Mitstreiterin Marie-Eve Levasseur, den Kindern einen Zugang zu dieser Kunst zu bieten. „Zudem animieren wir die Jugendlichen zum Mitmachen, um diese Ausstellung mit weiteren Exponaten zu ergänzen. Dafür haben wir uns auf das Thema Familienbande und Familienkrisen geeinigt. Und hier ist es uns wichtig, dass sich die Kinder dazu Gedanken machen und diese auch austauschen, was sich in ihren Arbeiten widerspiegeln soll.“ Etwa mit Porträts von Gleichaltrigen in Mangaform, wie sie beispielsweise Lara Wirth gemalt hat. Für die Elfjährige bedeutet Familie „nicht einsam sein“. Jessica Stukar sieht in der Familie den Fels in der Brandung, „an dem man sich mal anlehnen kann“, sagte die 15-Jährige. Und so haben die Teenager all ihre Gedanken in weitere Arbeiten eingebunden. Unter anderem ist ein Musikvideo gedreht worden, das zum Abschluss der Projektwoche angeschaut wurde und ebenfalls einen Platz in der Wanderausstellung bekommen hat.



Von Frank Schmidt