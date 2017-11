Faschingsauftakt im Landreis Leipzig – Helau von Pegau bis Grimma

Landkreis Leipzig. Die Narren sind wieder an der Macht. Pünktlich 11.11 Uhr übernahmen die Karnevalisten in den Faschingshochburgen des Landkreises – in Groitzsch, Pegau, Grimma, Burkartshain, Rötha, Kitzscher, Borna Trebsen und anderswo – die Rathausschlüssel. Die empfindlichen Temperaturen wurden einfach weggeschunkelt. Während in Grimma, Groitzsch und Pegau die Umzugswagen vorfuhren, konnten auch in Geithain Prinzenpaare präsentiert, in Kitzscher närrische Forderungen verlesen werden oder in Borna die närrische Wiederauferstehung gefeiert werden.

Der PKK in Pegau hatte gleich drei Höhepunkte für den 11.11. angekündigt: Der umgestaltete Markt der Stadt wurde feierlich übergeben. Bürgermeister Frank Rösel und das Prinzenpaar Claudia III. und Uwe IV. sowie das Kinderprinzenpaar Kajsa I. und Friedrich I. zerschnitten das Band. Kurz darauf – natürlich 11.11 Uhr – wurde die närrische Saison eingeläutet. Der Bürgermeister ist den Rathausschlüssel jetzt bis Aschermittwoch los. Die 54. Karnevalssaison steht unter dem Motto „Auf Pegaus Jahrmarkt ist was los und der Spaß wird riesengroß!“

Der PKK will den Auftakt mit seinen Gästen bis in die späten Nachmittagsstunden zelebrieren. „Wir ziehen dann gleich ins Volkshaus weiter, wo ab 19 Uhr die große Karnevals-Opening-Party mit dem DJ-Team Umpa Lumpa stattfinden wird“, sagt Francis Günther-Köhler. Die Musiker sind vom Jugendfasching in der Schlosshalle bekannt und wollen den Abend zum dritten Höhepunkt des Tages gestalten.

Im Landkreis Leipzig hat die fünfte Jahreszeit mit der Schlüsselübergabe vor den Rathäusern an die Faschingsvereine begonnen. Von Borna bis Groitzsch und Grimma bis Trebsen hieß es 11.11 Uhr wieder – Jeckenzeit! Zur Bildergalerie

Grimma mit Spitzen für die Politik

Auch im Muldental ist die fünfte Jahreszeit gestartet. Der Muldentaler Faschingsclub (MFC) hat Oberbürgermeister Matthias Berger die Schlüsselgewalt über das Rathaus entrissen. Die elf Thesen, die der MFC zum Start in die fünfte Jahreszeit zelebrierte, hielt Spitzen für Kommunal- bis Weltpolitik bereit.

Und dann gilt es. Am 27. Januar lädt der Verein zum ersten Faschingssonnabend ein, es folgen zwei weitere am 3. und am 10. Februar. Der Kinderfasching findet am 4. Februar von 15 bis 18 Uhr statt, und den Abschluss bildet wie gewohnt der bunte Reigen am Rosenmontag. Der fällt in dieser Narrensaison auf den 12. Februar.

Borna wagt einen Neuanfang

Aller Wiederanfang ist nicht leicht. Das stimmte am Sonnabend zumindest, was das Wetter anbelangte. Dennoch hatten sich etwa 80 Leute vor dem Bornaer Rathaus eingefunden, wo der Carneval Club Wyhratal (CCW) an die frühere Tradition der Schlüsselübergabe angeknüpft hat. Deshalb nahm CCCW-Chef Jan Kriegler auch pünktlich 11.11 Uhr den Rathausschlüssel aus den Händen von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) entgegen. Damit übernahmen die Narren aus den südlichen Bornaer Ortsteilen nicht nur symbolisch das Zepter, sondern eröffneten auch die neue Saison. Sie steht unter dem Motto „25 Jahre CCW - Fasching feiern tut nicht weh“.

Dabei soll es nach vielen Jahren auch wieder einen Kinderfasching geben, und zwar am 11. Februar im Goldenen Stern. Zur Saisoneröffnung gaben die Wyhrataler Karnevalisten auch einen Einblick in ihr neues Programm. Unterstützt wurden sie von den Tanzelfen von Einheit Borna.

