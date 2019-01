Wurzen

An der Giebelseite des ehemaligen Einkaufsmarktes in der Käthe-Kollwitz-Straße 3 in Wurzen entdeckten die Vermieter vor einigen Tagen neue Graffitischriftzüge.

Die Geschädigte (46) und ihr Ehemann (59) stellten zum wiederholten Mal Schmierereien an der Fassade fest. Die Höhe des geschätzten Sachschadens wurde auf etwa 2000 Euro beziffert.

Für Zeugen ist Belohnung ausgesetzt

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder deren Aufenthaltsort geben können. Diese wenden sich bitte an das Polizeirevier Grimma, Telefon 03437/7089 25100 oder an den Polizeistandort Wurzen, Telefon 03425/9850.

Die Besitzer haben zur Aufklärung der Straftaten eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

Von LVZ/gap