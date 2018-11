Brandis

Zu viel Dampf im Backofen, Malerarbeiten neben dem Brandmelder, ein fehlgeschlagener Ball in der Turnhalle – 13 Mal wurde die Brandiser Feuerwehr in diesem Jahr durch automatische Brandmeldeanlagen bereits falsch alarmiert. Sechs Mal wurde der Alarm sogar mutwillig, zum Beispiel mit Deospray, ausgelöst, vorwiegend in der Asylunterkunft in Waldsteinberg. In beiden Fällen kann das künftig richtig teuer werden.

Die Kosten listet die neue Gebührensatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt auf, bestehend aus den Ortswehren Brandis, Polenz und Beucha. Der Stadtrat hat sie in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die alte Satzung datierte noch aus dem Jahr 2000. „Wir wurden deshalb von der Kommunalaufsicht aufgefordert, sie zu überarbeiten“, erklärte Bürgermeister Arno Jesse (SPD).

Leipziger Firma berechnet tatsächliche Kosten für die Feuerwehr

Als Basis für die neue Gebührensatzung hatte die Stadtverwaltung von der Leipziger Firma „Beratungsraum“ zunächst die tatsächlichen Kosten für die Wehr in den vergangenen Jahren unter die Lupe nehmen lassen. Die Brandiser Feuerwehr besteht aktuell aus 197 Mitgliedern und hatte zwischen 2015 und 2017 jährlich etwa 100 Einsätze im Stadtgebiet, außerdem unterstützte sie Nachbarkommunen. Im Durchschnitt ergaben sich so etwa 1300 Einsatzstunden pro Jahr für alle Kameraden.

Die Kameraden der Brandiser Feuerwehr feierten 2017 ihr 150-jähriges Bestehen. Quelle: Gottschalk

Die Unternehmensberater werteten die im städtischen Haushalt in den Jahren 2013 bis 2017 aufgelaufenen Kosten aus. Darunter fallen Dienstleistungen, wie Wartung der Geräte und Fahrzeuge, die Aufwandsentschädigung für die Kameraden sowie für Kleidung oder die Investitionen in Gebäude und Fahrzeuge. Fördermittel wurden entsprechend gegengerechnet. Außerdem analysierte die Firma den Verwaltungsaufwand im Rathaus, zum Beispiel für Personalabrechnung oder IT. Bisher war dieser in einer Pauschale zusammengefasst.

Tanklöschfahrzeug kostete damals 85 Euro, heute 319 Euro

„Im Ergebnis zeigt sich, dass die Kosten schon lange nicht mehr gedeckt waren“, sagt Sebastian Heinemann, Mitarbeiter von „Beratungsraum“. Schlug ein Einsatzleitwagen im Jahr 2000 pro Stunde noch mit 20 Euro zu Buche, seien es heute 341 Euro. Das Tanklöschfahrzeug wurde damals mit 85 Euro berechnet, heute mit 319 Euro. Bei der Drehleiter stieg der Satz von 125 auf 496 Euro, die Personalkosten der Einsatzkräfte stiegen von 20 auf 35 Euro.

Bei einem fahrlässig ausgelösten Fehlalarm trägt der Verursacher die Kosten – und die sind nun in allen Bereichen kräftig gestiegen. Außerdem habe man darauf geachtet, die Kosten transparenter zu gestalten, erklärte Heinemann. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass nun die Dauer eines Einsatzes genau definiert ist. Er beginnt mit der Alarmierung und endet, wenn der Einsatzleiter es festlegt.

Diskussion, wo fahrlässige Alarmierung beginnt

Die Einsätze der Gemeindefeuerwehr bei Notfällen, also zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfe, sind aber weiterhin unentgeltlich. „Die Frage sei natürlich, wo fahrlässige Alarmierung beginnt“, warf Jürgen Herrn, Fraktion SPD/Grüne, ein. Außerdem wollte er wissen, ob es hinsichtlich der Fehlalarme automatischer Meldeanlagen eine Kulanzregelung gebe.

Das verneinte der Bürgermeister. „Hier gibt es keinen Ermessensspielraum“, machte Jesse den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend. Man könne davon ausgehen, dass Einrichtungen wie Rehaklinik oder Firmen entsprechend versichert sind.

Von Ines Alekowa