Brandis. In der Nacht zum Sonnabend wurde die Freiwillige Feuerwehr in Brandis zu einem vermeintlichen Wohnhausbrand gerufen, der sich aber als Heckenbrand erwies. Wehrleiter Thomas Eckert bestätigte, dass aus einer etwa drei Meter breiten Koniferen-Hecke die Flammen samt Funkenflug so hoch in den nächtlichen Himmel aufloderten. Anwohner hätten zunächst befürchtet, ein Einfamilienhaus in der Hainbuchenallee würde niederbrennen. Entsprechend sei der Notruf abgesetzt worden, sagte der Wehrleiter, was auch den Einsatz von Rettungsdienst zur Folge hatte.

Bis zum Eintreffen der etwa 20 Floriansjünger war es Anwohnern und Nachbarn gelungen, die Flammen selbst zu löschen, so dass die Kameraden sich nur noch auf ein Restablöschen konzentrieren mussten, so Eckert. Er lobte das umsichtige Handeln der Anwohner. Zum Glück habe zu keinem Zeitpunkt die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen würde. Die Ursache für das Feuer sei unklar, jedoch nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Von fsw