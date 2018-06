Bennewitz/Zeititz

Für eine Einsatzübung in Bennewitz wurden am Freitag, 18 Uhr, von der Integrierten Regionalleitstelle Leipzig (IRLS) alle Ortsfeuerwehren der Gemeinde Bennewitz alarmiert. Zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Altenbach, Bennewitz, Deuben und Pausitz wurde auch das Technische Hilfswerk (THW) Grimma zum Einsatzort gerufen. 18.05 Uhr trafen die ersten Rettungskräfte im Schwarzen Weg im Bennewitzer Ortsteil Zeititz ein.

Feuer in Doppelwohnhaus

Inszeniert wurde ein bei einer Feier ausgebrochener Brand in einem Doppelwohnhaus, das leer stehende Gebäude hatte die Dieter Laufer GmbH zur Verfügung gestellt. Es wurde angenommen, dass circa zehn Personen darin eingeschlossenen sind.

55 Kräfte im Einsatz

Die rund 55 Rettungskräfte mussten in dem abgedunkelten Haus, in dem mit Nebelmaschinen Rauch simuliert worden war, mit Hilfe von Atemschutzgeräten, Wärmebildkamera, Halligan-Tool (ein von der Feuerwehr benutztes Brechwerkzeug) und Wasserversorgung versuchen, die gefährdeten Personen zu befreien. Dem THW oblag der Aufbau eines Rettungsturmes an einer der Stirnseiten des Gebäudes, um im oberen Geschoss den Zugang zum Haus zu ermöglichen. Die Koordinierung des Einsatzes unterlag Einsatzleiter Daniel Ettig von der Freiwilligen Feuerwehr Altenbach.

Übung erfolgreich beendet

Gegen 21 Uhr wurde die Übung erfolgreich beendet. Im Anschluss konnten sich die Mitglieder der Rettungsorganisationen in einer Abschluss-Lagebesprechung über die Erfahrungen austauschen. Ein herzlicher Dank galt den Statisten aus der Nachbargemeinde Machern, die als „verletzte Personen“ an der Einsatzübung teilgenommen hatten.

Von LVZ