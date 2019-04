Grimma

Ein Schornsteinbrand in Bahren bei Grimma hat am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimma und Hohnstädt an die Schläuche gerufen. Aus einem sanierten und damit relativ neuen Schlot hatten die Nachbarn eines Wohngrundstückes ungewöhnlich starken Funkenflug aus dem Schornstein beobachten und sofort Alarm geschlagen.

Drehleiter kommt zum Einsatz

Neben Löschfahrzeugen rückten die Floriansjünger mit der Drehleiter an, um besser zum noch qualmenden Schornstein vordringen zu können. Dieser gehört zu einer kombinierten Feuerstätte, die mit Öl und Festbrennstoff betrieben wird. Die genaue Brandursache jedoch konnte nicht final geklärt werden. Möglich sei jedoch, so erklärte Feuerwehrsprecher Thomas Knoblich, der auch beruflich in der Materie steht, dass sich unverbrannte Abgase als Glanzruß ablagern und entzünden könnten.

Der Schornstein wird nach dem Brand nur zur geschränkten Nutzung freigegeben, bis die entgültige Brandursache geklärt ist. Quelle: Frank Schmidt

Was er im Konjunktiv formulierte, wurde noch während des Einsatzes mit einem extra zurate gezogenen Schornsteinfeger besprochen. Er hatte als Sofortmaßnahme den Schornstein für den Festbrennstoffkessel stillgelegt. Für den Ölkessel konnte der einzügige Schlot indes nur zur eingeschränkten Nutzung freigegeben werden, nachdem dieser zwecks Abkühlung für die Nacht außer Betrieb genommen werden musste.

Vorsorglich halten sich Kameraden unter Atemschutz bereit, sollte deren Einsatz im Wohnhaus erforderlich werden. Quelle: Frank Schmidt

Der zuständige Bezirksschornsteinfeger müsse klären, ob es in diesem Fall Parallelen zwischen Knoblichs Theorie und der Praxis gab und warum. Von den Kameraden konnten nach gut einer Stunde alle sichtbaren Brandgefahren gebannt werden. Um auf der sicheren Seite zu stehen, führten sie dennoch in allen Etagen des Hauses mit einer Wärmebildkamera am Mauerwerk des Schornsteines Messungen durch. Erst als es auch hier Entwarnung gab, wurden die Schläuche eingerollt und die für den Blaulichteinsatz gesperrte Ortsdurchfahrt wieder freigeben werden.

Hausbesitzer zeigen sich erleichter und dankbar

Damit legte sich auch die Anspannung bei den Hausbesitzern. Das Seniorenpaar zeigte sich sichtlich erleichtert und ausdrücklich dankbar für den nächtlichen Blaulichteinsatz und ließen das auch die Kameraden wissen, bevor diese wieder abrückten und in den Gerätehäusern die Einsatzbereitschaft wieder herstellten.

Von Frank Schmidt