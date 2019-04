Bennewitz

Nach dem verheerenden Brand in Thallwitz in der Nacht zum Dienstag dominierten am frühen Mittwochmorgen im Wurzener Land erneut zum Tagesanbruch Blaulicht statt Sonnenstrahlen. Dieses Mal rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bennewitz, Deuben und Altenbach sowie die Drehleiter aus Wurzen gegen vier Uhr in Grubnitz an.

Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Hier konnte sich in einem mit Stroh abgedeckten Misthaufen ein gefährlicher Schwelbrand entwickeln. Der Brandherd befand sich in einer Silobox nahe einer Stallanlage. Dazwischen befand sich noch eine Lagerstätte für Holzhackschnitzel. Doch für beides habe nach Auskunft von Ortswehrleiter Thomas Haufe vor Ort durch das schnelle Eingreifen keine akute Gefahr bestanden.

Noch einmal Glück gehabt, so die Bilanz des Feuerwehreinsatzes in Grubnitz, wo schnell der Schwelbrand in einem Misthaufen unter Kontrolle gebracht werden konnte. Quelle: Frank Schmidt

Noch einmal Glück gehabt

„Da haben wir noch einmal Glück gehabt“, bilanzierte er den Einsatz der etwa 30 Kameraden. Die Brandursache wird nun genauer ermittelt. Haufe hielt aber bei dieser Konstellation der Gegebenheiten eine Selbstentzündung für „nicht unmöglich“.

Von Frank Schmidt