Wurzen/Nemt. Grob fahrlässig, so erklärte die Polizeidirektion Leipzig, hat ein Grundstückseigentümer Sonntagvormittag in Nemt bei Wurzen gehandelt und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Mit einem gasbetriebenen Flammenwerfer, der normalerweise zur Beseitigung von Unkraut im Freien Verwendung findet, hatte der Mann versucht, Spinnweben an der Decke eines Nebengelasses zu entfernen.

Weil er mit offener Flamme versuchte, Spinnenweben an der Decke eines Nebengelasses zu entfernen, löste ein Nemter Grundstücksbesitzer einen Feuerwehreinsatz im Wurzener Ortsteil aus. Zur Bildergalerie

Dabei gerieten Deckenteile aus Holz und Plastik in Brand und erfassten eine Fläche von etwa 20 Quadratmetern – zusätzlich bildete sich starker Rauch. Nachdem er einen Notruf abgesetzt hatte, gelang es dem Verursacher das Gros der Flammen aus eigener Kraft zu löschen. Da diese jedoch auf eine schwer zugängliche Zwischendecke übergreifen konnten, übernahmen die angerückten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Nemt und Wurzen die Restablöschung.

Zudem wurde der Fehlboden über der Zwischendecke gründlich auf mögliche Glutnester untersucht. Personen sind bei dem Malheur nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden konnte noch nicht näher beziffert werden.

Der Situation geschuldet wird es zu keiner Anzeige der Polizei kommen, da es sich um Sachbeschädigung durch den Verursacher im eigenen häuslichen Bereich handelte. Nicht ausgeschlossen aber ist, so mutmaßte ein Polizeibeamter vor Ort, dass der Pechvogel für den Feuerwehreinsatz eine Rechnung präsentiert bekommt, denn sein Handeln war, wie protokolliert, grob fahrlässig.

Von Frank Schmidt