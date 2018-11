Wurzen/Burkartshain

Zu einer Einsatzübung wurden die Kameraden aus dem gesamten Ortsverband Wurzen nach Burkartshain gerufen. Die etwa 60 Floriansjünger aus Wurzen, Nitzschka und Sachsendorf sowie Kühren, Burkartshain und Nemt fuhren mit acht Fahrzeugen, jedoch ohne Blaulicht und Martinshorn an der Schule für Lernförderung vor.

Hausmeister begrüßt die Einsatzkräfte per Handschlag

Einige erschienen im individuellen Freizeitlook, andere im feinen Uniformzwirn, das Gros aber in Einsatzkluft. Dass es keine brenzliche Einsatzübung werden würde, ließ auch ein entspanntes Auftreten des Hausmeisters, Andreas Billwitz, erahnen. Zwar machte er extra Überstunden, begrüßte aber die Einsatzkräfte mit Handschlag zu der dann doch etwas anderen Einsatzübung.

Im Vorbereitungsraum für Chemie und Physik nimmt Stadtwehrleiter Michel Uischner (l.) eine nicht ganz ungefährliche Flüssigkeit in Augenschein. Quelle: Frank Schmidt

„Wir machen ja auch nur eine Ortsbegehung und nehmen Schwerpunkte in der Schule in Augenschein“, erklärte Jasper Kaltofen als stellvertretender Wehrleiter in Burkartshain. Dazu, so fuhr der 28-Jährige fort, gehören die Räume für die Energieeinspeisung wie Gas und Strom, die Chemie- und Physikräume, die Brandmeldeanlage und die unterirdische Zisterne für den Löschwasservorrat mit einem Fassungsvermögen von etwa 100 000 Litern. Weiter habe man im Blickfeld, wie im Ernstfall die Löschfahrzeuge aufgestellt werden, damit beispielsweise auch den Rettungsfahrzeugen eine Zufahrt ermöglicht wird. Und ganz wichtig sei auch, wie das Gebäude mit etwa 120 Schülern evakuiert werden könne.

Schulen, Kitas und Chemiebetriebe sind Schwerpunktobjekte

„Sicher, diese Übung gehen wir etwas lockerer an, dennoch ist sie mehr Pflicht statt Kür“, ließ Stadtwehrleiter Michel Uischner wissen. „Schließlich haben wir im Stadtgebiet und in den Ortsteilen Schwerpunktobjekte wie Schulen, Kindereinrichtungen und auch Chemiebetriebe. Und da macht es schon Sinn, sich mit den Hauptgefahrenbereichen in den Objekten zu beschäftigen“, fügte der 32-Jährige an.

Ortsbegehungen sind für den Ernstfall unverzichtbar

Soll heißen, dass solche Ortsbegehungen in den betroffenen Objekten regelmäßig vorgenommen werden. „Es ergeben sich ja immer wieder bauliche Veränderungen. Während dabei die Einhaltung des Brandschutzes der Bauaufsicht obliegt, müssen wir als Einsatzkräfte Objekte visuell kennenlernen. Natürlich stehen uns dafür Pläne zur Verfügung, aber darin ist alles nur grafisch dargestellt. In der Realität sieht alles anders aus. Und auch darüber informiert so eine Ortsbegehung.“

Von Frank Schmidt