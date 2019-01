Machern

Ein Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag auf der Bundesstraße 6 kurz vor Machern. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 50-jährige Fahrerin in ihrem Ford Fiesta von Deuben in Richtung Machern, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte das Fahrzeug die Ortseingangstafel und überschlug sich anschließend im Straßengraben.

Rettungswesen und Polizei waren schnell vor Ort. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus. Die Unfallursache ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei. Dabei wird untersucht, ob die Frau zu schnell unterwegs war.

Von LVZ