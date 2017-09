Firma Biochem investiert 14 Millionen Euro in Gerichshain

Machern/Gerichshain. Das Unternehmen Biochem Agrar GmbH mit Sitz in Gerichshain schreibt weiter an seiner Erfolgsgeschichte. Auf dem Betriebsgelände an der B 6 startet am Freitag offiziell der Bau neuer Labor- und Betriebsgebäude. Auch ein neues Gewächshaus soll auf der Fläche entstehen.

„Insgesamt investieren wir 14 Millionen Euro“, erklärt Joachim Winkler, Technischer Geschäftsführer der Firma. Das sei die größte Investition in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Biochem hat sich auf Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit von Pflanzenschutzmitteln und deren biologische Wirkung im Freiland spezialisiert. Kunden sitzen in Amerika, Kanada, Japan und China.

Von Simone Prenzel