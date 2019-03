Wurzen

An und für sich ist Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) Veranstaltungen dieser Art gewohnt. Doch am Dienstagvormittag gestand er ein, sehr aufgeregt zu sein. Denn Max Winter, Abteilungsleiter im Innenministerium, überreichte ihm im Beisein von Landrat Henry Graichen ( CDU), den Stadträten Kay Ritter ( CDU), Heinz Richerdt ( SPD) und Jens Kretzschmar (Linke) sowie dem Bürgermeister von Bennewitz, Bernd Laqua (parteilos), einen Fördergeldbescheid für ein Projekt, das sachsenweit seinesgleichen sucht – den Aufbau eines IT-gestützten interkommunalen Dienstleistungszentrums (DLZ).

Verwaltungsarbeit soll digital gestaltet werden

„Bereits seit 2014 denken wir im Wurzener Land darüber nach, wie wir Verwaltungsarbeit neu gestalten können“, führte Röglin zunächst ins Thema ein. Schließlich müssen Kommunen mittlerweile mit weniger Fachkräften auskommen, währenddessen die Aufgaben wachsen. Vieles, so das 49-jährige Stadtoberhaupt, habe sich mit der Gemeindeallianz von Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz bisher getan. Er erinnert nur an die Gründung der Wurzener Land-Werke inklusive Tochtergesellschaften oder an den Breitbandausbau sowie das Stadt-Umland-Konzept.

Das Vorhaben birgt Risiken und viele offene Fragen

Nunmehr aber geht das Viererbündnis ein völlig neues Vorhaben an, welches vor allem die Digitalisierung in Form eines DLZ in den Fokus rückt. Ziel soll es unter anderem sein, Verwaltungsprozesse zu automatisieren sowie moderne IT- und Cloudtechnik zu nutzen – eben auch zum Vorteil der Bürger. „Wenn sich jemand am Sonnabend 15 Uhr überlegt, ein Gewerbe anzumelden, könnte er bestenfalls 15.15 Uhr darüber schon bescheid erhalten“, verdeutlichte Röglin seinen Anspruch. Allerdings, fügte er an, wäre ihm wohl bewusst, dass beim aktuellen Projekt einige Risiken und nicht wenige offene Fragen zu bewältigen seien.

Diese Ansicht vertrat zugleich Henry Graichen: „Bei der Digitalisierung gibt es keinen Masterplan.“ Dennoch, so der Landrat, erwarte die nächste Generation von ihrer Verwaltung, was sie im Privaten praktiziert – „heute bestellen und morgen erhalten“.

Innenministerium begrüßt das Pilotprojekt im Wurzener Land

Abteilungsleiter Winter begrüßte zur Übergabe ausdrücklich das Projekt, insbesondere, weil es seitens der Staatsregierung den größten Zuschlag erhielt. „Wir sind gespannt über die Ergebnisse. Obwohl vieles noch nicht klar ist, halten wir es für vorbildlich, ein solches Vorhaben in Angriff zu nehmen.“

Der Freistaat stellt 683 500 Euro zur Verfügung

In den Aufbau eines IT-gestützten interkommunalen DLZ über den Zeitraum von zwei Jahren fließen übrigens 911 450 Euro. Insgesamt 75 Prozent der Summe, also 683 500 Euro, beinhaltete der Fördermittelbescheid aus dem sächsischen Innenministerium. Wie Oberbürgermeister Röglin informierte, wolle das Stadthaus für die Umsetzung einen sogenannten Verwaltungsfachinformatiker einstellen.

Von Kai-Uwe Brandt