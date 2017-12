Fördermittel sollen auch für kleinere Projekte in Brandis zur Verfügung stehen

Die Mit-Mach-Stadt könnte künftig kleine Projekte für die Innenstadt fördern. Katrin Große von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft stellte beim jüngsten Treffen in der Musikarche die Möglichkeiten eines Verfügungsfond vor. Jetzt liegt es an der Mit-Mach-Stadt, ob sie die damit verbundene Verantwortung und die Arbeit übernehmen will.