Förderverein Rittergut Großzschepa lockt wieder in Park und Ruine

Am 9. September ist es wieder so weit: Dann lockt der Förderverein Rittergut Großzschepa zum nunmehr fünften Mal ins Lossatal und verwandelt den Park des Rittergutes zur Festmeile. Das Programm jedenfalls verspricht einiges. So zum Beispiel den Auftritt der Gruppe Vergissmeinnicht und einen Antik- und Trödelmarkt.