Zur ökumenischen Andacht anlässlich des Kriegsendes vor 73 Jahren würdigten 100 Gläubige und Nicht-Gläubige am Dienstagabend den Mut der „Retter Wurzens“. In der Wenceslaikirche, auf der in jenen Schicksalstagen des Jahres 1945 die weiße Fahne wehte, erinnerten Redner an die kampflose Übergabe der Stadt am 24. April.