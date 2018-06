Wurzen

Zwei Menschen sind am Freitagnachmittag nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in einer lang gezogenen Rechtskurve auf der westlichen Stadtumgehung, Staatsstraße 11. Zwischen dem Abzweig Altstadt und der Kreuzung an der Muldebrücke lenkte ein Mann aus bisher unbekannten Gründen seinen BMW Kombi nach links auf die Gegenfahrbahn, wo das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Opel zusammenprallt. Einer der beiden Autofahrer war nicht angeschnallt, hieß es vor Ort.

Neben Rettungsdienst und Polizei kamen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Die Umgehungsstraße wurde für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. Allerdings kam es dennoch zu teils chaotischen Verhältnissen im Kreuzungsbereich der Muldebrücke, weil einige Fahrzeugführer dennoch versuchten, den gesperrten Bereich zu befahren. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Von Frank Schmidt