Brandis. Thomas Eckert, Ortswehrleiter von Brandis, zog in seinem Jahresbericht für 2016 eine gemischte Bilanz. Zum einen lobte er die gute Arbeit der Jugendfeuerwehr und zum anderen beanstandete er die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. 2017 stehe nun ganz im Zeichen des 150. Gründungsjubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Brandis.

„Bereits zum 149. Mal wird nun ein Jahresbericht über die Aktivitäten der Ortswehr gehalten“, begann Thomas Eckert seine Rede. Und jeder von ihnen sei verschieden gewesen, da sie nicht nur über das Jahr der Feuerwehr berichteten, sondern auch immer die gesellschaftlichen Belange der jeweiligen Zeit spiegelten, so der Ortswehrleiter. „Ich predige seit Jahren, dass die Grundvoraussetzung für unser ehrenamtliches Engagement die Freude ist. Die Freude sich mit Gleichgesinnten ehrenamtlich zu organisieren, zu strukturieren und dabei Mensch und Tier in den wohl schlimmsten Momenten ihres Lebens zu helfen“, erinnerte Eckert seine Kameraden. Die größten Probleme sehe er in der mangelnden Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, sich an den Ausbildungsdiensten zu beteiligen und an Veranstaltungen teilzunehmen. Doch diese Probleme könnten die Floriansjünger mit Engagement und Freude selbst lösen. Die aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommenen Patrick Heller und Nikolas Berkemeier lobte der Ortswehrleiter für ihr Engagement: „Dass diese beiden uns aktiv mit Kraft und Spaß unterstützen, ich glaube, das haben wir alle in den letzten Monaten bemerkt.“

Auf Eckerts Bilanz folgte der stellvertretende Ortswehrleiter Andreas Stein, der die Statistik für 2016 vorlegte: 82 Einsätze absolvierten demnach die Ortsfeuerwehren Brandis, Beucha und Polenz. „Im Mai kam es zu einem Brand einer Recyclinganlage in Störmthal. Dabei waren unsere Drehleiter, der Einsatzleitwagen und das Tanklöschfahrzeug zusammen mit vielen anderen Feuerwehren mehrere Tage im Einsatz“, rief Andreas Stein den wahrscheinlich größten Einsatz 2016 im Landkreis den Anwesenden wieder ins Gedächtnis. „Für die hohe Zahl der Einsätze sorgten aber auch viele ausgelöste Brandmeldeanlagen.“ In seinem Ausblick für 2017 legte Stein die Schwerpunkte in die Ausbildung am neuen Löschfahrzeug und in die Vorbereitung für das 150-jährige Gründungsjubiläum, das von allen „viel Kraft und Einsatz“ fordern wird.

Neben den Jahresberichten gehören auch Ehrungen und Wahlen zu einer Jahresversammlung. So wurde die Kameradin Mercedes Woellner für zehn Jahre, Karsten Germer und Volker Thomas für 40 Jahre aktiven Dienst durch den Brandiser Bürgermeister Arno Jesse (SPD) und den stellvertretenden Kreisbrandmeister des Landkreises Leipzig, Bernd Lienert geehrt. Zum Schriftführer wurde Falk Lehmann und zum Beisitzer Karsten Germer gewählt.

Im Rahmen der Versammlung wurde zudem die neue Homepage www.ff-brandis.de online geschalten. Zuvor waren bereits alle Einsatzfahrzeuge der Brandiser Wehr mit dem neuen Logo für das 150. Gründungsjubiläum versehen worden. Im zweiten Jubiläum des Jahres kann der Feuerwehrverein Brandis auf sein 10-jähriges Bestehen zurückblicken. Das Festwochenende soll vom 16. bis 18. Juni begangen werden.

Von Mathias Schönknecht