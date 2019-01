Die LVZ-Laufaktion „Lauf geht’s!“ war 2018 ein voller Erfolg. 160 Teilnehmer schafften am 14. Oktober den Halbmarathon am Völkerschlachtdenkmal. 2019 wird es eine Neuauflage der LVZ-Aktion geben – neben Leipzig auch in Altenburg, Wurzen und Bad Düben.