Landkreis Leipzig. Für sein Anliegen auf die Straße gehen – immer mehr Menschen gehen zu Demonstrationen und Kundgebungen. Ein Anstieg im Versammlungsgeschehen ist in ganz Sachsen zu verzeichnen. Der Landkreis Leipzig bildet dabei keine Ausnahme. Waren noch vor rund zehn Jahren 20 bis 30 Kundgebungen jährlich in der Region die Regel, würden sich die Zahlen seit 2013 spürbar nach oben entwickeln. Zu dieser Einschätzung gelangt Klaus-Thomas Kirstenpfad, Leiter des Amtes für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten.

Als Beleg führt er aktuelle Statistiken an. „Im Vorjahr wurden dem Landratsamt 56 Veranstaltungen angezeigt“, bilanziert der Amtsleiter. Im Jahr 2014 registrierte der Kreis lediglich 29 Demos. Im Folgejahr 2015 erfasste die Behörde rekordverdächtige 83 Versammlungen. Diese relativ hohe Zahl kam unter anderem durch einen einzelnen Unentwegten zustande, der in Grimma eine „Mahnwache für den Frieden“ abhielt und das alle paar Wochen. Auf das Konto des Einzelkämpfers seien im Jahr 2015 rund zehn Prozent des gesamten Versammlungsgeschehens gegangen. Geprägt gewesen seien viele Kundgebungen im Jahr 2015 aber vor allem durch das Flüchtlingsthema. „Ein Drittel der Demonstrationen hat sich damit befasst.“ Versammlungsorte waren hier unter anderem Borna, Markranstädt, Grimma und Markkleeberg.

Aus der Palette der Protestanliegen im Jahr 2016 stach in besonderer Weise Naunhof hervor. Hier verhalfen die Stadt-Bediensteten ihrer Forderung nach angemessenen Löhnen lautstark und mehrfach Nachdruck. Bei insgesamt neun Demonstrationen wurden Spruchbänder entrollt und Trillerpfeifen gezückt. Herausragend seien auch die Versammlungen zum 1. Mai 2016 in Wurzen gewesen, so Kirstenpfad. Hier habe es durch die Komplexität der einzelnen Anmeldungen eine besondere Situation gegeben. Zahlenmäßig stach der Protest Ende August – ebenfalls in der Domstadt – heraus. Mit rund 400 Personen fand hier die größte Demonstration im Vorjahr im Landkreis statt. Dem Aufruf zu einer Solidaritätsbekundung für die Geschäftsinhaber einer Pizzeria waren mehrere hundert Menschen auf den Bürgermeister-Schmidt-Platz gefolgt. Zahlenmäßig weniger ins Gewicht gefallen seien 2016 die Veranstaltungen der selbst ernannten „Bürgerbewegung Grimma“. Hier hätten die Teilnehmerzahlen stark geschwankt und sich in der Regel bei mehreren Dutzend Demonstranten bewegt. Neben Naunhof, Wurzen und Grimma gingen im Vorjahr außerdem angemeldete Versammlungen in Borna, Flößberg, Mutzschen, Markranstädt, Lindhardt, Neukieritzsch und Regis-Breitingen über die Bühne. „Insgesamt wurden im Vorjahr elf Versammlungen von Gewerkschaften angemeldet“, so Kirstenpfad. Zu nennen seien hier Verdi, die Deutsche Verwaltungsgewerkschaft (DVG), der Deutsche Beamtenbund (DBB) oder die IG Metall. In fünf Fällen wollten politische Organisationen oder Parteien die Menschen mobilisieren, darunter die Linkspartei, die NPD oder die Jungen Nationaldemokraten (JN) als rechtsextreme Jugendorganisation.

Jeder, der eine Versammlung unter freiem Himmel plant, muss diese spätestens 48 Stunden vorher beim Landratsamt anmelden. „Ein Austausch zwischen dem Veranstalter, den Sicherheitsbehörden und dem Landkreis als Versammlungsbehörde findet grundsätzlich zu jeder Anmeldung statt“, erläutert Kirstenpfad. Darüber hinaus seien im Vorjahr elf ausführliche Kooperationsgespräche geführt worden. Hintergrund der Anmeldepflicht sei, Ordnungsbehörden und Polizei in die Lage zu versetzen, Verkehrsumleitungen zu organisieren oder andere Vorkehrungen zu treffen.

Mit dem Geräuschpegel der Autobahn im Rücken wurde im April an der A14 bei Mutzschen mit Meditation auf den Tag gegen den Lärm aufmerksam gemacht. Auch dieser Termin musste zuvor bei der Versammlungsbehörde angemeldet werden. Quelle: Frank Schmidt

Die Zahl der Demonstranten schwankt je nach Anlass stark. Die Proteste reichen von Mahnwachen mit wenigen Beteiligten bis zu Demonstrationen mit mehreren hundert Teilnehmern. „Durch die unterschiedlichen Voraussetzungen und örtlichen Gegebenheiten sind auch die Auflagen grundverschieden“, erklärt der Amtsleiter. So würden Vorgaben zu Aufzugsstrecke, Lautstärke oder Größe von Transparenten erteilt. Oftmals würden auch Alkohol, pyrotechnische Erzeugnisse oder Tiere im Demonstrationsgeschehen untersagt. Wer meint, unbedingt Fackeln mitführen zu müssen, sieht sich schon mal der Auflage gegenüber, Brandschutzdecken dabei zu haben. „Aus Sicherheitsgründen“, wie Kirstenpfad ergänzt. Auch die Demo-Lautstärke wird gegebenenfalls penibel überwacht und notfalls eingegriffen, wenn Demonstrierende zum Beispiel vor einem Pflegeheim zu lautstark agieren. „Größere Ausschreitungen blieben im Vorjahr aus“, bilanziert Kirstenpfad ein insgesamt friedliches Protestgeschehen. Es sei lediglich zu „kleineren versammlungstypischen Auseinandersetzungen“ gekommen. In keinem einzigen Fall wurden Entscheidungen der Versammlungsbehörde des Landkreises Leipzig vor Gericht angegriffen.

Die Protestanliegen waren breit gefächert. Kundgebungen richteten sich unter anderem gegen den zunehmenden Autobahn-Lärm an der A 14, aber auch die Erweiterung des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain oder die Schließung des Geithainer Jugendclubs..

Und auch 2017 rechnet die Versammlungsbehörde nicht mit weniger Arbeit. Im Jahr der Bundestagswahl sei sicher von etlichen Terminen auszugehen.

Von Simone Prenzel